Россия перебросила на Луганщину резервную 25-ю армию: что происходит и какую задачу поставили перед оккупантами. Карта

Российские оккупационные войска перебросили на фронт в Луганской области резервную 25-ю армию. Ее общая численность составляет около 17 тыс. нанятых по контакту или тех, кого перевели из других подразделений.

Ими враг пытается улучшить свои позиции, которые держат Силы обороны на огневом контроле. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в эфире телемарафона, а также говорят сами воины.

По словам главы ОВА, враг провел ротацию подразделений три недели назад. Так, на замену другим армиям, которые на Луганщине уничтожали наши защитники, зашла новая сила агрессора – 25-я армия.

"И опять же пытается попробовать как-то улучшить свои позиции", – отметил Лысогор.

Накануне начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что 25-я российская армия полностью укомплектовалась. По его словам, численность этого вражеского подразделения расширилась – раньше говорили о 12 тыс. наемниках, а теперь это 17 тысяч.

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"Они заняли позицию у Кременной, немного западнее и южнее этого населенного пункта", – сказал Евлаш.

Он уточнил, что в 25-ю армию РФ входят захватчики, подписавшие контракты, или переведенные в нее из других формирований.

Известно, что указанное подразделение ВС РФ заменило на этом направлении оккупантов из 41-й и 76-й армий, которые "были достаточно сильно покромсаны" благодаря умелой и удачной работе ВСУ.

Представитель Восточной группировки добавил, что основная задача 25-армии РФ в настоящее время – удержание направления. К штурмовым действиям оккупанты пока не прибегают, активно применяет авиацию, тогда как артиллерийские системы оттянули на предельное расстояние, чтобы уберечь от украинских ударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября войска РФ снизили темпы локализованных атак на линии Купянск – Сватово – Кременная. Аналитики ISW назвали это свидетельством того, что контрнаступательные операции ВСУ заставляют оккупантов отводить силы и направлять их на другие направления.

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