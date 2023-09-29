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ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Марина Лисничук
War
3 минуты
498
ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Силы обороны Украины 28 сентября продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута на Донетчине  и на западе Запорожской области. Со своей стороны оккупационные войска РФ в последние дни снизили темпы локализованных атак на линии фронта Купянск – Сватово – Кременная в пределах Харьковщины и Луганщины.

Ход боевых действий проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В то же время там отметили, что российская авиация усиливает свою активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активна в районах украинского контрнаступления.

Так, 28 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения продолжили наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

На фоне успехов ВСУ в так называемых добровольческих батальонах "Шторм Осетия" и "Алания" оккупантов жаловались, мол, неизвестные источники продолжают распространять "ложную информацию" об украинском прорыве в районе сел Работино и Вербовое на Запорожье. Аналитики предположили, что те, возможно, ссылаются на заявления маргинального российского блогера еще с 22-23 сентября о продвижении Сил обороны Украины к Вербовому.

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"ISW не смог подтвердить этот отчет и не будет продолжать его запись из-за отсутствия визуального подтверждения или подобных заявлений из других российских источников", – указали аналитики.

ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

В то же время, по их наблюдениям, российские и украинские официальные лица все чаще сообщают об уменьшении наземных атак ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях. Специалисты уверены: это свидетельство того, что наступательные операции ВСУ отвели российские силы от линии Купянск – Сватово – Кременная и в целом значительно ухудшили наступательные усилия армии РФ на этом участке.

Ранее ISW оценивал, что российские наступательные операции на указанной линии преследовали цель прижать Силы обороны Украины и отвести их от более критических участков фронта.

ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Заместитель начальника Департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович 28 сентября заявил, что на прошлой неделе российские войска вели оборонительные действия и усиливали подразделения, в то время как украинские силы вели наступления и отбрасывали оккупантов с позиций.

В утреннем отчете о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ 28 сентября сообщалось об отсутствии наземных атак оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, тогда как в вечернем отчете тех же суток указывалось лишь об одной вражеской атаке к югу от Кременной – вблизи Белогоровки.

"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, уменьшились, а российские источники постоянно утверждают, что ВС РФ наносили авиаудары по контролируемым Украиной мостам через реку Оскил – вероятно, чтобы помешать угрозе любых украинских наступательных операций на восток от водоема", – допустили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Михаил Жирохов прокомментировал вероятность наступления ВС РФ в районе Купянска и Лимана. По его словам, осенний сезон дождей помешает проводить активные атаки как Украине, так и России.

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