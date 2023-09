ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты снизили темп операций на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Силы обороны Украины 28 сентября продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута на Донетчине и на западе Запорожской области. Со своей стороны оккупационные войска РФ в последние дни снизили темпы локализованных атак на линии фронта Купянск – Сватово – Кременная в пределах Харьковщины и Луганщины.

Ход боевых действий проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В то же время там отметили, что российская авиация усиливает свою активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активна в районах украинского контрнаступления.

Так, 28 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения продолжили наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

На фоне успехов ВСУ в так называемых добровольческих батальонах "Шторм Осетия" и "Алания" оккупантов жаловались, мол, неизвестные источники продолжают распространять "ложную информацию" об украинском прорыве в районе сел Работино и Вербовое на Запорожье. Аналитики предположили, что те, возможно, ссылаются на заявления маргинального российского блогера еще с 22-23 сентября о продвижении Сил обороны Украины к Вербовому.

"ISW не смог подтвердить этот отчет и не будет продолжать его запись из-за отсутствия визуального подтверждения или подобных заявлений из других российских источников", – указали аналитики.

В то же время, по их наблюдениям, российские и украинские официальные лица все чаще сообщают об уменьшении наземных атак ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях. Специалисты уверены: это свидетельство того, что наступательные операции ВСУ отвели российские силы от линии Купянск – Сватово – Кременная и в целом значительно ухудшили наступательные усилия армии РФ на этом участке.

Ранее ISW оценивал, что российские наступательные операции на указанной линии преследовали цель прижать Силы обороны Украины и отвести их от более критических участков фронта.

Заместитель начальника Департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович 28 сентября заявил, что на прошлой неделе российские войска вели оборонительные действия и усиливали подразделения, в то время как украинские силы вели наступления и отбрасывали оккупантов с позиций.

В утреннем отчете о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ 28 сентября сообщалось об отсутствии наземных атак оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, тогда как в вечернем отчете тех же суток указывалось лишь об одной вражеской атаке к югу от Кременной – вблизи Белогоровки.

"Российская авиация стала все активнее на этой линии, поскольку наземные атаки, очевидно, уменьшились, а российские источники постоянно утверждают, что ВС РФ наносили авиаудары по контролируемым Украиной мостам через реку Оскил – вероятно, чтобы помешать угрозе любых украинских наступательных операций на восток от водоема", – допустили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Михаил Жирохов прокомментировал вероятность наступления ВС РФ в районе Купянска и Лимана. По его словам, осенний сезон дождей помешает проводить активные атаки как Украине, так и России.

