"Очень скоро начнется сезон дождей": эксперт дал прогноз о развитии событий на фронте и указал на "окно возможностей" для ВСУ

Так называемый сезон дождей помешает проводить активные наступательные операции как Украине, так и России. В ближайшее время события на фронте могут активизироваться и не исключено, что главный удар по оккупационным силам будет нанесен на неожиданном участке линии столкновения.

Соответствующими размышлениями поделился военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZREVATEL. Комментируя вероятность российского наступления в районе Купянска и Лимана, он отметил:

"Сейчас уже начинается большая зависимость от времени. Потому что скоро начнется сезон дождей. Потому это наступление, с одной стороны, может не иметь успеха, с другой стороны, если россияне уверены в своих силах, они могут начать наступление, чтобы успеть прорвать оборону, например, к началу сезона дождей".

По мнению Жирохова, когда дороги размокнут, полноценно поддерживать свои подразделения Силы обороны Украины не смогут, поэтому проводить какие-то активные контрнаступательные действия не выйдет.

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При этом под Бахмутом складывается непростая ситуация для российских захватчиков. Они пойдут на большой риск, если решат перебросить дополнительные силы с этого направления. "Пойдут ли на это российские генералы, мы увидим в ближайшие дни", – считает эксперт.

В целом, по его словам, ближайшие две-три недели точно будет активизация боевых действий.

На вопрос о том, какое направление может быть наиболее горячим в этот период, он ответил:

"Есть такое понятие, как военное искусство. Генеральному штабу, [Валерию] Залужному нужно переиграть противника и произвести активизацию там, где враг не ожидает, где у него нет мощной обороны или где есть слабина. Это не значит, что не будет продвижения возле Вербового или Работино. Но если учитывать военные наставления, активизация должна быть где-то совершенно в другом месте".

Жирохов не знает, где это может произойти. "Потому что войска перемещаются постоянно, и имеющиеся резервы появляются то на одном участке фронта, то на другом", – отметил военный эксперт.

Полный текст интервью нашего издания с Михаилом Жироховым читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Сергей Грабский считает, что сейчас на южном направлении решается судьба украинского контрнаступления.

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной утром 28 сентября, заявил: наступательную операцию наши воины ведут на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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