За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Украинские военнослужащие продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении и Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток 27 сентября произошло 26 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 сентября.

В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Из-за вражеских обстрелов разрушены и повреждены частные жилые дома, больница, два гражданских предприятия и другая инфраструктура.

Также за прошедшие сутки страна-агрессор нанесла очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 3 были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

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Кроме того, ночью 28 сентября, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский дрон.

Под авиационными обстрелами противника были населенные пункты Поповка Черниговской области; Бологовка, Кругляковка Харьковской области; Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области; Ямполевка, Северск, Спорное, Веселое, Андреевка, Константиновка, Северное, Торецк, Авдеевка, Курахово, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области, а также Николаевка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, Силы обороны Украины 27 сентября продвинулись в наступлениях вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время ситуация в селе Вербовое остается непонятной, поскольку пропагандисты стали заметно менее склонны подробно освещать действия России на этой линии фронта.

Ранее сообщалось, что прорыв Сил обороны у села Вербового Запорожской области, где наши защитники плотно заняли населенный пункт, имеет тактический характер для Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме выбивать российских захватчиков с нашей земли, а оккупанты боятся прорыва линии столкновения. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун обещает скоро "хорошие новости".

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