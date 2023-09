ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, ситуация в Вербовом под вопросом – ISW

Силы обороны Украины 27 сентября незначительно продвинулись в наступлениях вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время ситуация в селе Вербовое остается непонятной, поскольку пропагандисты стали заметно менее склонны подробно освещать действия России на этой линии фронта или сообщать новости о неудачах оккупантов.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там говорят, что на периферии российского информационного пространства возникла дискуссия по поводу проблем в этой сфере.

Продвижение ВСУ

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывающие, что украинские силы продвинулись вблизи Орехово-Васильевки (10 км к северо-западу от Бахмута).

Дополнительные кадры свидетельствуют, что оккупанты, скорее всего, больше не контролируют линию траншеи протяженностью примерно один километр западнее Вербового на Запорожском направлении.

"Отсутствие российских войск на этой траншее может способствовать дальнейшему украинскому продвижению в этом районе, поскольку она больше не является существенным препятствием для них", – считают в ISW.

Накануне и командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уверенно продвигаются на Запорожском направлении и там "будут хорошие новости", но не предоставил дополнительной информации.

Ситуация возле Вербового

По наблюдениям аналитиков, российские пропагандисты, еще несколько дней назад панически заявлявшие о прорыве ВСУ в селе Вербовое Пологовского района, теперь стали менее голословными о ситуации на этом участке фронта.

Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинских роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Работино – Вербовое после массированного артиллерийского обстрела.

Блогер, горячо поддерживающий командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя минобороны России, грубо ответил гауляйтеру. По его словам, на самом деле ВСУ уже прошли минные поля и противотанковые укрепления в виде "зубов дракона" на линии Работино – Вербовое, и было очевидно, что рано или поздно украинские силы осуществили бы такие атаки.

Другой российский провоенный блогер 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, делающих опасными наземные действия возле Вербового и Работино. А еще один, якобы связанный с силами ВДВ РФ, ответил на это заявление, указав, что личный источник из российского 108-го полка (7-я дивизия ВДВ) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе.

Он добавил, что информатор предоставил непонятные данные о том, двигался ли 108-й полк в Вербовое или уходил из села. Также пропагандист утверждал, что российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ к Работино для помощи действующим там ныне 7-й и 76-й дивизиям, и пожаловался на необоснованное объяснение мотивации этого решения.

В ISW отметили, что этот российский канал демонстрирует тенденцию делать преувеличенные заявления и неправдоподобные утверждения, благосклонно относящиеся к Теплинскому, и направленные против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. А элементы упомянутой там 106-й дивизии раньше наблюдались в районе Бахмута.

"В последнее время российское информационное пространство в основном не решительно обсуждает операции ВС РФ в западной части Запорожской области, поскольку блогерское сообщество уменьшило свою критику относительно ведения войны Россией на этом участке фронта после восстания финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина еще 24 июня. ISW продолжит адаптацию к этому новому информационному пространству", – объяснили аналитики причины непонятности ситуации по Вербовому.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в августе партизаны движения АТЕШ рассказали, как 177-й полк морской пехоты РФ скрылся из-под Вербового после нескольких небольших обстрелов со стороны Сил обороны Украины. Тогда из-за дезертирства оккупантов в стране-агрессоре даже возбудили уголовное дело.

По словам военных экспертов, прорыв в Вербовом носит тактический характер для ВСУ. Так, украинские воины могут заняться уничтожением ресурсов ВС РФ, а также помешать поставке подкрепления для оккупантов.

