Воздушные силы поразили место запуска БПЛА на Курщине: ликвидировано до 20 операторов ударных дронов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли поражение по месту запуска вражеских дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 операторов БПЛА.

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Об этом 21 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. Успешный удар был нанесен в субботу, 19 апреля.

Как рассказали в Генштабе, вражеский объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных и ударных БПЛА, а также FPV-дронов.

"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии", – заявили в ведомстве.

В Генштабе также пообещали, что ВСУ будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов.

"Ни одно военное преступление не останется безнаказанным. Продолжение следует... Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля в ДШВ ВСУ информировали, что украинские воины захватили в плен на Курщине девять военных РФ. Двумя из них оказались уроженцы оккупированного Крыма, подписавшие контракты с бригадой морской пехоты ВС РФ.

По оценке ISW, войска России активизировались на нескольких направлениях, в частности в Курской и Белгородской областях, где продолжаются ожесточенные бои. На востоке Украины враг активизировал наступление на Торецк. Аналитики указали, что даже во время "пасхального перемирия" россияне не прекратили атак.

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