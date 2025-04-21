Обменный фонд пополнен: украинские десантники взяли в плен девять военных РФ на Курщине. Видео

Воины Сил обороны взяли в плен девять военнослужащих российской армии на территории Курской области РФ. Двое из них – уроженцы украинского Крыма, подписавшие контракты с оккупационной бригадой морской пехоты.

Видео дня

Пополнение обменного фонда провели украинские десантники с побратимами из смежных подразделений. Видео опубликовало в Facebook командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На камеру российские военные рассказали данные о себе, в частности, место рождения и должность в рядах путинской армии.

Часть из них оказалась военнослужащими 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, дислоцирующейся в районе Казачьей бухты во временно оккупированном Севастополе.

В частности, в плен попали и два уроженца захваченного Россией Крымского полуострова: рядовой Ермаков Андрей Николаевич, 27.03.1982 г. р., из Бахчисарая, а также командир отделения Опанасенко Дмитрий Сергеевич, 17.07.2003 г. р., из поселка Раздольное Перекопского района Крыма.

Украинские воины отметили, что всем девяти российским пленникам была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам – очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск на Курщине", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце десантники ВСУ взяли в плен пятерых российских солдат в Курской области РФ. Россияне признавались, что в подразделениях армии РФ к ним применяли жестокое обращение и пытки за отказ выполнять преступные приказы и нежелание участвовать в "мясных" штурмах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!