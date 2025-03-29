Украинские десантники взяли в плен на Курщине контрактников РФ, брошенных на 'мясные штурмы'. Видео

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд пленными военными путинской армии. В этот раз наши десантники взяли в плен пятерых российских солдат в Курской области.

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Соответствующее видео было опубликовано на Facebook на странице "Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины". Каждый захватчик называл свое имя и фамилию, звание, должность и место службы.

Военнослужащие из разных регионов РФ наслушаться российских нарративов подписали контракт и приехали убивать украинцев.

"Купились на российскую пропаганду, подписали контракт, чтобы "воевать с нацистами и наемниками", а оказались в плену украинских воинов – очередное пополнение обменного фонда Десантно-штурмовых войск на Курщине", – говорится в сообщении.

Пятеро захватчиков армии РФ были взяты в плен нашими десантниками вместе со смежниками на Курщине. Пленным оказали своевременную медицинскую и психологическую помощь.

Как отметили в ДШВ, в российских подразделениях к ним применяли жестокое обращение, пытки и казни за отказ выполнять преступные приказы и нежелание участвовать в так называемых "мясных штурмах".

Напомним, недавно украинские защитники взяли в плен еще одну группу российских военнослужащих. Бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" удалось пополнить обменный фонд 20 захватчиками страны-агрессора России. Оккупанты попали в плен в ВСУ на Торецком направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно взял в плен сразу шестерых оккупантов. Захватчики думали, что их позицию оцепила значительная группа ВСУ, и сами попросились сдаться.

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