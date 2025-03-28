'Им удалось выжить': бойцы бригады 'Азов' взяли в плен 20 оккупантов на Торецком направлении. Видео

Бойцы Сил обороны Украина взяли в плен еще одну группу российских оккупантов. Воинам 12-й бригады специального назначения "Азов" удалось пополнить обменный фонд 20 военнослужащими страны-агрессора России.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале "Азова" в четверг, 27 марта. Бригада опубликовала видео с пленными россиянами, каждый из которых называл свое имя и фамилию, звание, должность и место службы.

Захватчики попали в плен к украинским защитникам на Торецком направлении. В "Азове" отмечают, что этим россиянам повезло больше, чем их "сослуживцам", чьи тела остались в посадках под Торецком.

"Им повезло выжить. Но большая часть их "товарищей" до сих пор лежит в полях и посадках после неудачных штурмов. Добровольно сложить оружие – это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обмененными на украинских защитников. В любом другом случае бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" позаботятся о ликвидации вражеских целей на своем направлении", – говорится в сообщении военных.

Оккупанты на видео обратились с призывом обменять их на пленных "азовцев".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во время ударов с применением беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!