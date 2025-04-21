Российские войска продвинулись в Курщине и в районе Торецкая: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска активизировались по нескольким направлениям, в частности в Курской и Белгородской областях, где продолжаются ожесточенные бои. На востоке Россия также активизировала наступление на Торецке, пытаясь захватить новые территории в Донецкой области.

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Об этом сообщают аналитики американскому Институту изучения войны (ISW). Они отмечают, что даже после объявления Пасхального перемирия 19 апреля российские войска не прекратили наступательные действия.

20 апреля российские милблогеры сообщили о боях в районах Демидовки и Поповки к северо-западу от Белгорода. Они утверждают, что украинские войска нарушили перемирие, совершив наступление на Поповку. Российские подразделения, в том числе 204 полк спецназа "Ахмат", продолжают боевые действия в этом районе.

Кроме того, 20 апреля на милблогах России появились сообщения о продвижении в северный Торецк, что, вероятно, произошло до начала перемирия. Военные действия не прекратились и на других участках фронта, в частности, на юго-западе и северо-востоке от Торецка, что также подтверждают украинские источники.

В Харьковской области, после оглашения перемирия, российские войска продолжили обстрелы украинских позиций. Кроме этого, спикер украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, заявил, что российские войска используют пасхальное перемирие для накопления сил.

Ситуация в Лиманском направлении остается напряженной. Российские войска совершают обстрелы, в то время как украинские силы отвечают ударами по российским позициям, в частности в районе Кременной. Украинские источники утверждают, что российские войска используют перемирие для перегруппировки сил и подготовки к новым атакам.

По версии аналитиков ситуация в Донецкой области остается неизменной, и есть многочисленные сообщения об активных боевых действиях.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон "приветствовал бы продолжение перемирия после Пасхи", и добавили, остаются "преданными полному прекращению огня".

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на "пасхальное перемирие" от российского диктатора Путина Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

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