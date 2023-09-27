Враг боится прорыва, скоро будут хорошие новости, – пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме выбивать российских захватчиков из нашей земли. А оккупанты боятся прорыва линии столкновения.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун обещает скоро "хорошие новости". Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. Силы обороны закрепляются на занятых рубежах, нанося оккупантам урон и истощая врага", – сказал Штупун.

Он уточнил, что в районе села Заветное Желание продолжается активная оборона Вооруженных сил Украины. Командиры на местах пытаются улучшать тактическое положение, а также ведется контрбатарейная борьба.

На Таврическом направлении путинская армия ежедневно теряет от 6 до 10 артиллерийских систем. Силы обороны же, находясь в окрестностях Вербового, готовятся к дальнейшим действиям. В частности, они создают оборонительные рубежи.

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"Артиллерия ВСУ работает, а враг пытается восполнить свои потери. Противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Считаю, что скоро будут хорошие новости", – добавил Штупун.

Ранее сообщалось, что ВСУ не прекращают истощать российские силы, проводя рейды на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупанты прибегают к локальным контратак на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако Силы обороны Украины успешно отражают попытки РФ вернуть недавно деоккупированные территории.

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