ВСУ ведут наступательные операции на западе Запорожской области и совершают рейды в дельте Днепра – ISW

Силы обороны Украины 25 сентября продолжили и наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, а также севернее Вербового в западной части региона. В то же время тактическая обстановка в населенном пункте, на прорыв которого украинскими воинами жаловались оккупанты, пока остается неопределенной.

Параллельно ВСУ не прекращают истощать российские силы, проводя рейды на островах в дельте Днепра. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне в Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении, нанося потери российской живой силе и технике.

Некоторые российские источники утверждали, что ВСУ достигли севера Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), но оккупанты якобы "отбросили их на исходные позиции".

Вместе с тем пропагандисты так и не ответили прямо на заявления источника, связанного с воздушно-десантными войсками РФ, о том, что украинские силы контролируют половину Вербового по состоянию на 24 сентября.

Минобороны РФ сообщало, якобы ВСУ "безуспешно" атаковали вблизи Вербового, Новопокровки, Работино и Новопрокоповки.

Сами же оккупанты в тот день тоже прибегали к наступлениям на западе Запорожья. Спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Работино и Вербового.

На этом фоне в ISW отметили, что Силы обороны Украины вели наступательные действия на западе Запорожской области, однако не продвинулись именно 25 сентября.

Параллельно один российский блогер утверждал, что на границе Запорожской и Донецкой областей украинские пехотные группы "безуспешно атаковали" восточнее Урожайного и провели разведку возле Приютного.

Российский источник, связанный с силами ВДВ РФ 24 сентября заявил, что подразделения 108-го полка (7-я дивизия) действуют против "высших" украинских сил на Запорожском направлении без ротации и подкрепления.

Пропагандисты также пожаловались, что 25 сентября ВСУ вели активные боевые действия на островах в дельте Днепра и пытались высадиться на левом (восточном) берегу реки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупанты прибегают к локальным контратакам на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако Силы обороны Украины успешно отбивают попытки РФ вернуть недавно деоккупированные территории.

