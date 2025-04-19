Украина и Россия провели большой обмен пленными перед Пасхой: домой вернулись 277 воинов. Фото и видео

Украина и Россия 19 апреля 2025 года провели большой обмен пленными. Домой в этот день вернулись 277 находившихся в неволе украинцев.

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Столько же оккупантов в рамках обмена уехали в Россию. Как отметил президент Украины, домой вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Именно они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонщине, Запорожье, Луганщине.

"Наши дома – одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена. Спасибо всем, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", – добавил президент.

Он также напомнил, что всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских.

"Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", – резюмировал очередной обмен пленными Зеленский.

Как уточнили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, среди освобожденных сегодня – защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, домой, в частности, вернулись 28 жителей области. Он подчеркнул, что это лучшая весть, которую получили накануне Пасхи.

"Этому предшествовала большая работа. Искренне благодарю за нее всех причастных. Президенту, тем, кто занимается поиском и увольнением, приобщающимся партнерам, чтобы это стало возможным. Всем, кто непрерывно действует, чтобы наши снова были рядом с родными", – добавил чиновник в своем сообщении.

В СБУ также показали эксклюзивные фото и видео по освобождению пленных. Там отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" – отметили в СБУ.

Напомним, о возможном проведении в субботу большого обмена пленными в формате 246 на 246 накануне, 18 апреля, сообщило издание Sky News со ссылкой на источники. По данным издания, посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

По словам источника, планировался обмен около 500 российских и украинских военнопленных, а также 46 раненых солдат.

Предыдущий обмен, который стал одним из самых крупных, состоялся 19 марта: тогда Украина вернула из российского плена 197 защитников.

В частности, в рамках того обмена из российского плена вернулись шесть "азовцев".

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