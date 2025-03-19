Один из самых больших обменов: Украина вернула из российского плена 197 защитников. Фото и видео

Украина и РФ в среду, 19 марта, провели 62-й обмен пленными. На родину вернулись 175 украинских защитников, столько же освобожденных оккупантов отправились в Россию. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления", – написал он в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что всем возвращенным из российского плена безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

По словам главы государства, это один из самых больших обменов.

"Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине", – рассказал он.

Зеленский выразил благодарность украинской команде, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, "за эту важную работу, за результаты, что дают надежду", а также всем партнерам, "особенно ОАЭ, за то, что сегодняшний обмен стал возможным".

"Украина помнит каждого и каждую из наших героев, и мы обязательно вернем всех наших людей домой", – пообещал президент.

В минобороны РФ в свою очередь заявили о возвращении 175 своих военных и передаче взамен 175 военнопленных ВСУ, а также 22 тяжелораненых пленных в "качестве жеста доброй воли".

А в проекте "Хочу жить" рассказали: как и все предыдущие, 62-й обмен пленными согласовывался на протяжении нескольких недель, "поскольку российская сторона продолжает играть человеческими жизнями, каждый раз предъявляя требования и выдвигая условия по людям, идущим на обмен".

"В рамках переговорного процесса нам удалось вернуть больше украинских военнопленных. Кремль пытается выдать это за "жест доброй воли", но на деле это такая "добрая воля", как и бегство российских войск из Херсона и Киевской области в 2022 году. Кого именно российская сторона так стремилась обменять, что Украине удалось вернуть больше своих граждан – пусть объясняют своим гражданам сами россияне", – заявили в проекте.

В "Хочу жить" добавили: если РФ действительно хочет продемонстрировать, что человеческие ценности ей не чужды, и что у нее есть воля и желание завершить войну, она согласится на украинскую инициативу масштабного гуманитарного обмена и возвращения домой всех военнопленных и гражданских заложников. Однако пока в Кремле придумывают различные отговорки, чтобы не возвращать сразу тысячи своих военнопленных.

О договоренности относительно нового обмена стало известно вечером во вторник, 18 марта, после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий, 61-й обмен пленными, состоялся 5 февраля. Домой вернулись 150 украинских воинов, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что обмен в формате "всех на всех" должен стать одним из первых шагов к завершению войны, поскольку в настоящее время доверия к России нет. По словам главы государства, Москва держит в плену тысячи украинцев, часть из них еще с 2014 года.

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