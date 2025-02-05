Украина и Россия провели обмен пленными: среди освобожденных защитники Мариуполя. Фото и видео

5 февраля 2025 года состоялся очередной обмен пленными, в результате которого из российского плена вернулись 150 защитников. Среди них – военные, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

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Украина вернула домой солдат, сержантов и офицеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Воины Военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский", – отметил глава государства.

По его словам, все возвращенные защитники с разных направлений фронта, но их объединяет общее – они боролись за Украину.

"Некоторые из ребят находились в плену более двух лет. И сегодня для них и их родных – день, значащий больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных", – заявил он.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради возвращения наших людей.

"Благодарю партнеров, в частности ОАЭ, и тех, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", – добавил президент.

В Государственной пограничной службе Украины добавили, что среди тех, кто 5 февраля вернулся из российского плена, было 19 пограничников из Донецкого, Херсонского, Луганского, Сумского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

Напомним, первый обмен пленными между Украиной и РФ в 2025 году прошел 15 января. Тогда домой вернули 25 украинцев, в том числе это защитники Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожье и Херсонщину, а также один гражданский. Они длительное время не получали надлежащей медицинской помощи, поэтому имеют ранения и тяжелые болезни.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина постоянно работает над возвращением своих людей домой. Обмен 15 января удалось провести благодаря содействию Объединенных Арабских Эмиратов.

Также Зеленский сообщил, что в течение 2024 года домой из российского плена удалось вернуть 1358 украинцев. В общей сложности произошло 11 обменов, и в 2025 году Украина должна сделать все, чтобы вернуть еще больше своих граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что обмены пленными в 2025 году могут быть систематическими, поскольку с Россией есть договоренности. Прежде всего списки на обмен будут формировать на основании физического здоровья и продолжительности пребывания в плену.

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