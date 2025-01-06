Обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими: Лубинец рассказал о предварительных договоренностях с Россией

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о том, что с россиянами есть договоренности по обмену пленными в 2025 году. Предварительная договоренность состоит в том, что обмены должны стать систематическими в текущем году.

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Об этом он рассказал телеканалу "Рада". Приоритетом остается возвращение, прежде всего, тяжелобольных и тяжелораненых.

"Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК. Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово", – сказал омбудсмен.

Он отметил, что впервые за время полномасштабного российского вторжения удалось зафиксировать, что списки будут формироваться на основании, прежде всего, физического здоровья.

"То есть тяжелораненые, тяжелобольные возвращаются в первую очередь. И последний принцип – это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит", – пояснил он.

Лубинец добавил, что от российской омбудсменки Москальковой получил подтверждение, что РФ готова формировать списки таким образом.

Напомним, что последний обмен состоялся 30 декабря, когда из российского плена домой вернулись 189 украинцев. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года из российского плена удалось вернуть 1358 наших граждан. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из неволи удалось вернуть уже 3956 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обмена военнопленными российская сторона предпочитает срочников и представителей народов Кавказа. Многие российские пленные не могут поверить, что их страна их покинула, и склонны винить Украину, считая, что это мы не хотим их обменивать.

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