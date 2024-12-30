Очень хорошие новости: домой из российского плена вернулись 189 украинцев. Фото

30 декабря в результате нового обмена пленными 189 украинцев вернулись домой. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

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Это подтвердил президент Владимир Зеленский. "Возвращение наших людей из российского плена – это всегда очень хорошие новости для каждого из нас", – подчеркнул он.

Среди вернувшихся домой солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также – двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

"Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы", – написал президент.

Обменять украинцев помогли иностранные партнеры, в частности ОАЭ.

"Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались", – отметил Зеленский.

Сегодняшний обмен военнопленными стал 11-м в 2024 году. Россия забрала 150 своих военнопленных.

Всего за 2024-й кремлевские власти обменяли только 1330 своих солдат – в несколько раз меньше, чем их попало в плен в текущем году, отметил проект "Хочу домой".

"Для нормального человека может быть непонятно, почему на третий год войны Россия категорически отказывается вернуть всех своих военнопленных домой в формате обмена "всех на всех". Ведь содержание военнопленных годами не имеет никакого военного смысла...

Единственная причина, почему Россия третий год отказывается возвращать домой своих солдат – это использование военнопленных как инструмента давления на украинское общество", – указала пресс-служба.

Всего за время полномасштабной войны Координационному штабу по поручению президента Украины удалось освободить из российской неволи уже 3956 человек. Из них в этом году – 1358, как военных, так и гражданских.

Как писал OBOZ.UA, 27 декабря в городе Здолбунов Ривненской области трогательно встретили из российского плена военнослужащего Артура Ниверчука. Защитник мариупольского завода "Азовсталь" находился во вражеской неволе 884 дня – с мая 2022 года. Он вернулся в Украину в октябре.

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