С песнями, цветами и объятиями: на Ривненщине трогательно встретили защитника 'Азовстали', вернувшегося из вражеского плена. Видео

В городе Здолбунов Ривненской области 27 декабря встретили из российского плена военнослужащего Артура Ниверчука. Защитник мариупольского завода "Азовсталь" находился во вражеской неволе 884 дня – с мая 2022 года.

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Горсовет поделился трогательным видео в Facebook. Родственники, друзья и знакомые пришли с флагами Украины, плакатами и цветами. Они встретили воина на улице, спели национальный гимн, а потом – колядку.

Ниверчук слушал украинский гимн, прижав к сердцу кулак.

"За эти два года Артур сменил восемь колоний, а 14 ноября 2023 года (как раз в день своего рождения) был приговорен российским кривосудием к пожизненному заключению.

С тех пор находился в "Черном дельфине" – одной из самых страшных исправительных колоний особого режима пожизненно заключенных в Оренбургской области", – рассказала пресс-служба городского совета.

В результате обмена в октябре Артур Ниверчук вернулся в Украину. Он продолжает свою реабилитацию.

Ранее OBOZ.UA рассказал историю боевого медика ТрО из Мариуполя. Владимир пробыл в плену у россиян 22 месяца. "Эмоции, которые были сразу после обмена, мне даже трудно с чем-то сравнить", – рассказал он.

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