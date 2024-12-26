Срочники и кавказцы: в Координационном штабе рассказали о российских приоритетах по обмену военнопленными

Во время обмена военнопленными российская сторона предпочитает срочников и представителей народов Кавказа. В то же время многие российские пленные не могут поверить, что их страна их бросила, и склонны обвинять Украину, считая, что это мы не хотим их обменивать.

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Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в интервью для "Крым.Реалии". Он подчеркнул, что Украина готова к обменам по формуле "всех на всех".

"Мы видим, что для них (для России. – Ред.) больший приоритет – это российские срочники, представители народов Кавказа, которых они забирают довольно быстро. Но те, кто здесь, не могут поверить в то, что их страна, их правитель Путин их бросили, забыли о них. И им легче придумать, что это Украина якобы их не меняет. Хотя, конечно, нам никакого резона тратить деньги налогоплательщиков, налогов на них нет. Мы готовы их всех немедленно отдать в обмен на наших", – рассказал Яценко.

По его словам, российская сторона удерживает украинских пленных в гораздо худших условиях, нарушая все нормы Женевской конвенции.

"Тем более что наши военнопленные, гражданские находятся в гораздо худших условиях. Без всякого доступа к связи с родными, без доступа к посещениям Международного комитета Красного Креста, без посылок, с пытками и так далее. Это несравнимые условия, поэтому мы готовы поскорее отдать их всех, поменять на наших украинцев, наших соотечественников", – объясняет Яценко.

Ранее сообщалось, что во время боя на позициях украинской бригады "Форпост" был взят в плен российский военный. Оккупант признался, что его командование приказывало убивать украинских пленных. Видео допроса, на котором пленный рассказывает об этих преступных приказах, обнародовали украинские пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, военные ВСУ взяли в плен очередного российского оккупанта из 810-й отдельной бригады морской пехоты, которую украинские защитники методически уничтожают под Курском. Он рассказал, как оказался на войне против Украины, и пожаловался на командиров. Пленный признал, что ему удалось выжить только потому, что он сдался в плен, ведь в противном случае был бы среди пушечного мяса, как и многие его товарищи.

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