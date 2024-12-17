Военные ВСУ взяли в плен очередного российского оккупанта из 810-й отдельной бригады морской пехоты, которую украинские защитники методически уничтожают под Курском. Он рассказал, как оказался на войне против Украины и пожаловался на командиров.

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Видео с его признаниями опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Оккупант Дружинин Вадим Валерьевич (18.02.1973 года рождения) сам охотно рассказал свою историю, даже без особых вопросов.

По его словам, на войну он попал случайно, когда "ехал с вахты". Кроме того, мужчина признался, что перед отправкой на фронт злоупотреблял алкоголем, что, вероятно, и стало билетом на войну против Украины.

Захватчик также рассказал, что их подразделение подвергалось массовым атакам украинских дронов, практически "уничтоживших их". Он отметил, что командиры требовали не стоять на месте и двигаться вперед, мотивируя это тем, что так все получится, главное – не бояться. Однако реальность была другой: группы, отправлявшие "вперед", просто ликвидировали украинские защитники.

Интересно, что у Дружинина есть определенный военный опыт. Он служил еще в 1991–1993 годах и теперь иронически замечает, что с тех пор ничего не изменилось, кроме флага, а командование осталось на том же уровне.

Пленный признал, что ему удалось выжить только потому, что он сдался в плен, ведь в противном случае был бы среди "пушечного мяса", как и многие его товарищи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во время боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й ОШБр взяли в плен служившего в ГРУ оккупанта. Он рассказал, как оказался на войне против Украины, и обратился к россиянам.

В Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен очередного оккупанта. Им оказался 46-летний гражданин Узбекистана, присоединившийся к армии РФ во избежание судимости.

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