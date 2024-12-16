Подписал контракт, чтобы избежать судимости: нацгвардейцы взяли в плен гражданина Узбекистана, воевавшего за Россию. Фото

На Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен очередного оккупанта. Им оказался 46-летний гражданин Узбекистана, присоединившийся к армии РФ, чтобы избежать судимости.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале 3 бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины. Мужчина попал в российскую армию прямо из миграционного центра в Москве, куда его доставила полиция.

Пленный рассказал, что подписал контракт с армией РФ, чтобы избежать судимости и заработать. Однако обещанные 2,3 миллиона рублей за службу так и не получил.

Оккупант попал на фронт в Запорожскую область в ноябре и почти сразу добровольно сдался в плен.

Ранее в Национальной гвардии Украины показали, как спецназовцы отряда "Омега" провели штурм окопов врага на Покровском направлении. Защитники вступили в бой с оккупантами в близком контакте, противник отвечал сбросами с дронов и ударами минометов. Несмотря на ранения, нацгвардейцы успешно выполнили задание.

Напомним, что нацгвардейцы на Запорожском направлении отбили попытку штурма оккупантов, уничтожив два вражеских танка. Россияне были уничтожены при попытке прорваться в район обороны украинских защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!