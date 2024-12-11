Защитники Украины показали штурм вражеских окопов на Покровском направлении: на кадрах слышны пролеты дронов. Видео

В Национальной гвардии Украины показали, как спецназовцы отряда "Омега" провели штурм окопов врага на Покровском направлении. Защитники вступили в бой с оккупантами в близком контакте, противник отвечал сбросами с дронов и ударами минометов. Несмотря на ранения, нацгвардейцы успешно выполнили задание.

Видео дня

Видео боя опубликовали 11 декабря в официальном Telegram-канале Нацгвардии. На опубликованных кадрах показан штурм вражеских окопов от первых лиц, проведенный бойцами 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега".

Спецназначители Нацгвардии под вражеским огнем десантировались вблизи позиций, где зажигались оккупанты.

Бойцы заходили на позиции врага и забрасывали гранаты в "норки", где прятались российские захватчики. Также зафиксирован близкий контакт с врагом.

На видео можно услышать пролеты вражеских дронов и переговоры между защитниками, выполнявшими задание.

Также документированы кадры захода бойца "Омеги" в блиндаж с оккупантами.

Минометы россиян отрабатывали по спецназначенцам, и, несмотря на полученные ранения, задача была успешно выполнена, заявили в Нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, на Покровском и Кураховском направлениях идут самые активные боевые действия. Всего за сутки на фронте зафиксировано 208 боестолкновений.

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