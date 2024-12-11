За сутки на фронте произошло 208 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага и три склада БК – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 208 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 декабря.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 22 авиаудара, сбросив 42 управляемых авиабомбы. Кроме этого, противник совершил более 3,5 тысяч обстрелов, в том числе 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1600 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами россиян были районы населенных пунктов Улакли, Алексеевка, Григорьевка, Васюковка, Константинополь, Андреевка, Времовка, Великая Новоселка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцов и Старицы.

На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надия, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боевое столкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 20 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 БпЛА оперативно-тактического уровня, 36 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Напомним, Россия перебрасывает китайские багги в направлении Курска. Военные тягачи с этими мотовездеходами были замечены на трассе между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают уничтожать россиян на территории Курской области, где идет операция Сил обороны. На днях российские десантники решили штурмовать позиции николаевских морпехов двумя механизированными накатами.