Украинские воины продолжают уничтожать россиян на территории Курской области, где идет операция Сил обороны. На днях российские десантники решили штурмовать позиции николаевских морпехов двумя механизированными накатами.

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Итоги попытки оказались неутешительными для захватчиков, они потеряли четыре единицы техники и около 20 военнослужащих. Видео боя показали в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

"Очередной мясной день для российского ВДВ на Курщине. Два механизированных наката разбиты николаевскими морпехами в сотрудничестве с дружественными подразделениями. Огневыми средствами бригады уничтожено 4 единицы БМД-2 и 17 вражеских десантников", – лаконично рассказали о битве в 36 ОБрМП.

Во время одного из накатов враг применил три БМД-2 с десантом. Две бронемашины направились сразу к украинским позициям и были разбиты на ходу. Третью БМД-2 оккупанты попытались спрятать в посадке, однако ее достали и там: машина была поражена с помощью FPV-дрона.

Далее же украинские воины взялись за "недобитков российских ВДВ", которые после потери техники разбежались во все стороны.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали, как Россия перебрасывает китайские багги в направлении Курска. Колонны военных тягачей с машинами заметили на трассе между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

Не исключено, что подобные перемещения говорят о намерениях РФ активизировать рейдово-диверсионную деятельность в приграничных с Украиной районах.