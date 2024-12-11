Россия перебрасывает китайские багги в направлении Курска: в 'Атеш' объяснили, о чем это свидетельствует. Видео

Россия перебрасывает китайские багги в направлении Курска. Военные тягачи с этими мотовездеходами были замечены на трассе между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

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Такое перемещение может свидетельствовать о планах РФ осуществлять рейдово-диверсионные операции в приграничье с Украиной, в частности в Курской области. О переброске техники сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Наши агенты зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Техника была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем", – отмечено в сообщении.

В условиях боевых действий багги широко используется для выполнения ряда задач. С их помощью проводят дозорные и разведывательные операции, рейды, а также транспортируют грузы и эвакуируют раненых.

Согласно официальным данным российского минобороны, армия государства-агрессора уже получила 537 таких китайских машин и намеревается закупить еще 1590 багги.

"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта", – предположили в "Атеш".

Там также уверили что продолжают фиксировать переброску российскими оккупантами военной техники и вооружений, полученную информацию же оперативно передают Силам обороны Украины.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что российские военные тонут при попытках высадиться на островах Днепра под Херсоном. Они не могут укрыться от ударов украинских дронов.

Высокая "смертность" среди тех, кто уже попытался высадиться на островах, заставила оставшихся оккупантов задуматься о собственной судьбе. По данным агентов "Атеш" часть россиян на направлении ломают свои лодки, чтобы избежать участия в штурмах островов.