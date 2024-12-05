Российские военные утопают при попытках высадиться на островах Днепра под Херсоном: в 'Атеш' раскрыли подробности

Военные из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ затонули, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсонской области. Оккупантов на гидроцикле подбил украинский дрон, а потом их унесла вода.

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Об этом рассказал военнослужащий этой российской бригады, который является агентом военного партизанского движения "Атеш". Отмечается, что случай произошел недавно возле острова Белогорудов в Голопрыстанском районе – он расположен на реке Конка и достаться туда можно только на водном транспорте.

По словам агента, недавно солдаты из его подразделения утонули при попытке высадиться на этот остров в дельте Днепра. Во время операции двое оккупантов попали под удар дрона, потеряли контроль и упали с гидроцикла, не сумев выбраться.

В "Атеше" сообщают, что такие случаи в войсках РФ не редкость. Причина – плохая или вовсе отсутствующая подготовка и сложные условия местности, с которыми российские солдаты просто не способны справиться.

Российские военнослужащие деморализованы, их отправляют на острова в качестве наказания, а подобные инциденты еще больше подрывают их моральный дух.

"Мы продолжаем собирать информацию об активности россиян на оккупированных территориях и передавать ее Силам обороны Украины", – подчеркнули в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Силы обороны Украины ударили по месту дислокации российских операторов БПЛА на Торецком направлении. Информацию о вражеском подразделении украинским военным передал представитель партизанского движения "Атеш".

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