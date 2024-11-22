Помогли партизаны: ВСУ ударили по подразделению операторов БПЛА оккупантов на Торецком направлении

Силы обороны Украины ударили по месту дислокации операторов ударных БПЛА российских оккупационных войск на Торецком направлении на передовой. Информацию про вражеское подразделение украинским военным передал агент партизанского движения "Атеш".

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" в четверг, 21 ноября. В результате удара ликвидировано как минимум двух оккупантов, еще трое получили ранения.

Там рассказали, что пол года назад агент движения подписал контракт с вооруженными силами РФ и был направлен в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов. После обучения он был распределен в одну из бригад на соответствующую должность и направлен в зону боевых действий на территории Донецкой области.

Все это время партизан передавал всевозможную оперативную информацию Силам обороны Украины, в том числе данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

"Некоторое время назад наш агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника на Торецком направлении. Было раскрыто место пребывания операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар. Результат: 2-200-х, 3-300-х", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в движении "Атеш" сообщили, что российские войска в Крыму стягивают системы противовоздушной обороны в Севастополь. Для переброски военной техники захватчики используют гражданский транспорт.

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