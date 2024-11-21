В Севастополе зафиксировали переброску установки "Панцирь-С1": в "Атеш" раскрыли подробности. Фото
Российские войска во временно оккупированном Крыму стягивают системы противовоздушной обороны в Севастополь. Для переброски военной техники захватчики используют гражданский транспорт.
Очевидцы зафиксировали, что боеприпасы и ракеты россияне перевозили на фурах. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Партизаны отследили момент переброски зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на Городском шоссе в Севастополе. Колонна оккупантов состояла из гражданских грузовиков, которые использовали для перевозки боеприпасов и ракет.
В "Атеш" подчеркнули, что это является очередным доказательством военных преступлениях РФ. Оккупанты продолжают игнорировать правила ведения войны и основы гуманности.
Также партизаны добавили, что все данные, включая маршруты, точки размещения техники и личного состава, были оперативно переданы Силам обороны Украины.
Ранее партизанское движение "Атеш" сообщило, что в ходе разведки в Евпаторийском районе оккупированного Крыма выявило переброску российскими военными техники и систем противовоздушной обороны в район Керчи. Таким образом оккупанты пытаются усилить защиту Керченского моста.
Напомним, на временно оккупированной территории Севастополя россияне строят новые оборонительные сооружения, чтобы оградить бухты и корабли от украинских безэкипажных катеров-камикадзе. Это указывает на желание оккупантов вернуть свои корабли в порт.
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