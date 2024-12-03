'Или 'СВО' или тюрьма': пленный ГРУшник рассказал, как оказался на войне против Украины, и обратился к россиянам. Видео

Украинские военнослужащие продолжают пополнять обменный фонд, беря в плен российских захватчиков. В ходе боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен оккупанта, который служил в ГРУ.

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Военный преступник выдал, что решил воевать против Украины якобы для того, чтобы не попасть в тюрьму. Видео с пленным оккупантов опубликовала в Telegram 3-я отдельная штурмовая бригада.

Пленный захватчик заявил, что в России ему грозил 13-летний тюремный срок за мошенничество, но ему предложили альтернативу – службу в рядах оккупационной армии РФ. По его словам, убивать украинцев он не собирался, а главная его задача заключалась в "охране" оккупированных территорий.

"Я сказал, что я не буду убивать, убивать не надо никого. Там земли, которые мы взяли, чисто надо сидеть и охранять", – заявил военный преступник.

Также оккупант в обращении к россиянам, которые собираются ехать на войну в Украину, заявил, что нужно сразу сдаваться в плен украинским военным.

Напомним, в Курской области бойцам 80-й десантно-штурмовой бригады удалось взять в плен 11 оккупантов. Российские военные попали в плен во время одного из неудачных штурмов.

Ранее пленный житель Луганщины Василий Лизунов заявил, что в армии захватчиков "служил" водителем, но в 2024 году поссорился с командиром взвода, после чего стал обычным "штурмовым мясом". Даже после потери одного глаза россияне бросали его на мясные штурмы, пока мужчина не попал в плен.

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