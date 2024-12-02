Украинские десантники взяли в плен группу оккупантов на Курщине: те рассказали, как их бросили в бою. Видео

Украинские защитники продолжают активно пополнять обменный фонд российскими военными. В этот раз в Курской области бойцам 80-й десантно-штурмовой бригады удалось взять в плен 11 оккупантов.

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Соответствующее видео было опубликовано Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в Telegram. Российские военные попали в плен во время одного из неудачных штурмов.

"80-я десантно-штурмовая бригада в очередной раз продолжает пополнять обменный фонд, беря в плен российских воинов. Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов львовские десантники уничтожили оккупантов, кто-то убежал, а уцелевшие и спрятавшиеся были взяты в плен подразделением Галицкой бригады", – говорится в сообщении.

В видео говорится о рассказе бойцов, бывших заключенных, которые подписали контракт и оказались в составе 11-й десантно-штурмовой бригады армии РФ. Им была поставлена задача захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также проживает российское гражданское население.

Слабо подготовленных и плохо оснащенных бывших заключенных отправили на смерть, используя их как пушечное мясо, тогда как командование сбежало сразу после начала боя. Встретившись с украинскими десантниками, оккупанты решили сдаться, чем спасли свои жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, военные ВСУ взяли в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Также наши бойцы нанесли урон живой силе оккупанта. Воины Сил специальных операций во время проведения военных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Также они взяли в плен морских пехотинцев РФ.

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