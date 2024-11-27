ВСУ уничтожили оккупантов и взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз они взяли в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ.

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Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ. Также наши военные нанесли урон живой силе оккупанта.

"Эксклюзивные кадры. Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Также они взяли в плен морских пехотинцев РФ. Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", – говорится в сообщении. ССО.

Напомним, что 25 ноября на Харьковском направлении бойцам Третьей штурмовой бригады удалось захватить новую партию пленных.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне создали систему пыток украинских пленных. 95% освобожденных защитников подвергались пыткам. Пытки связаны с тем, чтобы сломить сопротивление человека, сломить личность, унизить достоинство и вынудить отказаться от всего ценного.

В стране-агрессоре действует целая система пыток, за это отвечают отдельные люди. Для этого готовят "специалистов". Их виды пыток описаны, и по ним учатся.

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