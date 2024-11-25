На Харьковщине воины ВСУ взяли в плен прорвавшихся в Копанки российских оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд российскими оккупантами. В этот раз в Харьковском направлении бойцам Третьей штурмовой бригады удалось захватить новую партию пленных.

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Об этом говорится в сообщении военных. Кроме того, они "зачистили" населенный пункт Копанки, в который прорвались оккупанты Харьковской области.

"Это под*ры из 1-й танковой армии РФ, и при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что некоторые оккупанты находятся под следствием в РФ, часть – уже осуждены.

"Традиционные оправдания пленных зеков под возгласы "Героям Слава" – в видео с места от комбата Вара. По состоянию на данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины. И это заслуга подразделения Karakurt Colony нашего 2-го мехбата!" – рассказали в Третьей штурмовой.

Недавно сообщалось, что украинские воины продолжают операцию на территории Курской области. На днях бойцы Сил спецопераций в ходе разведки результативно штурмовали вражеские позиции в этом российском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне создали систему пыток украинских пленных. 95% освобожденных защитников подвергались пыткам. Пытки связаны с тем, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и вынудить отказаться от всего ценного.

В стране-агрессоре действует целая система пыток, за это отвечают отдельные люди. Для этого готовят "специалистов". Их виды пыток описаны, и по ним учатся.

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