Бойцы ССО устроили налет на позиции врага на Курщине: у россиян много убитых, трое сдались в плен. Видео

Украинские воины продолжают операцию на территории Курской области РФ. На днях бойцы Сил спецопераций во время разведки результативно штурмовали вражеские позиции в этом российском регионе.

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Десять оккупантов были ликвидированы, еще трое пополнили обменный фонд. Видео боевой работы опубликовали на Facebook-странице ССО.

"Во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как защитники уничтожают захваченных на позициях оккупантов.

Трое россиян оказались умнее остальных "товарищей" и сдались в плен. В ответ на вопрос украинского воина о том, куда подевались остальные российские военные, пленные ответили, что "всех уничтожили еще ночью".

Напомним, накануне, 22 ноября, стало известно, что Россия привлекла 11 тысяч. военных КНДР. Впрочем, бросать "подкрепление" в бой россияне не спешат: у солдат Ким Чен Ина крайне низкий уровень боевой подготовки.

Также сообщалось, что из-за операции ВСУ на Курщине Россия отменила наступление на Запорожье: оккупанты вынуждены были перебрасывать в Курскую область часть своих сил с юга Украины.

Кроме того, Курская операция Сил обороны заставила агрессора изменить свои планы по Сумщине и Харьковщине.