Россия привлекла 11 тыс. военных КНДР, но введение их в бой откладывается из-за низкого уровня подготовки – источник

Военные из Северной Кореи, которых Россия перебросила в Курскую область, сейчас проходят обучение. Его они должны завершить до конца ноября, однако этот срок уже несколько раз переносили.

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Привлечение солдат из КНДР к боевым действиям против Сил обороны Украины откладывается из-за низкого уровня их подготовки. Об этом "Укринформу" рассказал высокопоставленный источник в Вооруженных силах Украины.

Причина этого заключается в том, что в Северной Корее обучение военных происходит по старым, еще советскими принципами, которые уже устарели.

Те тренировки, которые для северокорейских военных проводят россияне, продолжаются. Однако срок их завершения переносится уже третий раз.

Источник СМИ также подтвердил, что количество солдат из КНДР на Курщине в настоящее время составляет около 11 тысяч человек.

Напомним, что ранее были озвучены данные южнокорейской разведки, согласно которым в настоящее время в Курской области находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. Они развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, в 153 ОМБр рассказали, что на Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствующих военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже делают небольшое накопление на передней линии.

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