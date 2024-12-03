Относились как к 'мусору': житель Луганщины, воевавший против Украины, пожаловался на командование РФ и 'армагеддон' на фронте. Видео

Житель Луганщины Василий Лизунов в армии захватчиков "служил" водителем, но в 2024 году поссорился с командиром взвода, после чего стал обычным "штурмовым мясом". Даже после потери одного глаза россияне бросали его на мясные штурмы, пока мужчина не попал в плен.

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Как отмечает модератор Telegram-канала "Николаевский Ванек", Василий Лизунов 1968 года рождения жил на оккупированной части Луганской области и активно сотрудничал с террористами так называемой "ЛНР". В плен он попал под Белогоровкой.

Белогоровка – последний населенный пункт Луганской области на Северском направлении, которым не контролирует армия РФ. Село находится на берегу реки Северский Донец. Захват Белогоровки для оккупантов важен в контексте наступления на Северск.

Но оккупация Белогоровки так и не состоялась, и, как считает пленный, не состоится. Как из-за солдат оккупационной армии, так и их командования.

Василий Лизунов еще в 2015 году вступил в так называемую "милицию" самопровозглашенной "республики", хотя до этого неоднократно сидел за кражи и другие преступления. Именно из "милиции" он попал в армию окпантов, но "служил" водителем в тылу.

В начале этого года мужчина, после ссоры со своим "начальством", стал простым штурмовиком. В апреле попал на передовую – и с первого дня увидел и почувствовал на себе "настоящий армагеддон".

После двух ранений, в том числе после потери глаза (!), не был комиссован. Несколько раз (по крайней мере, как он сам рассказывает) пытался бежать из армии окупантов, или сдаться в плен.

Одноглазый вояка говорит, что командиры относились к нему, как к мусору. Как и вообще к жителям псевдореспублик – ведь они не русские, а украинцы.

"Просто обнуляют, или возят, как животных – туда сюда", – говорит пленный.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года российские оккупационные войска значительно усилили штурмовые действия, что повлекло за собой установление очередных рекордных показателей потерь у врага. Причем они одинаково высоки как в пехотном компоненте, так и механизированном.

Только за прошедшие сутки украинцы ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1790 российских оккупантов. Также уничтожили около 249 единиц военной техники и вооружения врага.

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