В армии РФ минус 30 артсистем и 1790 оккупантов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1790 российских оккупантов. Также уничтожили примерно 249 единиц военной техники и вооружения врага.

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На сегодня общие потери живой силы армии РФ в полномасштабной войне достигают 743 920. Данные на 2 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 30 артиллерийских систем (всего 20 953), 28 боевых бронированных машин (19 397), девять танков (9478) российских захватчиков.

В небе защитники сбили 83 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 19 886), а на земле сожгли 99 единиц автомобильной техники и автоцистерн (30 606).

Помимо этого, всего за время полномасштабной войны Силы обороны сбили 2852 крылатые ракеты, 369 самолетов и 329 вертолетов, уничтожили 3619 единиц спецтехники, 1253 РСЗО и 1019 средства ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года оккупационная армия РФ понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц было отминусовано 45 720 оккупантов, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск России.

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