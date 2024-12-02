Российские оккупационные войска поставили рекорд по "грузу 200" и не только: анализ потерь врага за месяц

В ноябре 2024 года российские оккупационные войска значительно усилили штурмовые действия, что привело к очередным рекордным потерям врага. Причем они одинаково высоки как в пехотной компоненте, так и механизированной.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В ноябре российские оккупационные войска установили абсолютный рекорд потерь личного состава – 45 720 человек.

Который месяц подряд эта категория остается не просто высокой, а регулярно устанавливает рекорды.

Как я уже отмечал, потери личного состава оккупационных войск в 2024 году настолько велики, что по итогу 12 месяцев превысят суммарные потери российских оккупантов за 2022 и 2023 годы.

Это видно из объективных показателей потерь РОВ в 2022-м – 92 920 единиц личного состава, в 2023-м – 253 290, а за 11 месяцев 2024 года это уже 382 120.

Потери танков

В ноябре российские оккупанты потеряли 307 танков – это среднестатистический показатель на протяжении всего 2024 года. Он говорит об экономии командованием РОВ танков и крайне ограниченном их применении. Что в свою очередь подтверждает проблемы в поставках ОБТ на фронт и ежемесячной компенсации их потерь на фоне истощения складов и арсеналов хранения советской техники.

Потери боевых бронированных машин

В ноябре 2024 года был установлен второй показатель потерь врагом ББМ за весь период полномасштабной войны – 899.

Напомню, что абсолютный рекорд в этой категории был установлен РОВ в октябре 2023 года – 923, а первоначальный, в марте 2022-го, долгое время оставался самым высоким показателем потерь этой категории.

Как видим, два месяца подряд армия страны-агрессора несет колоссальные потери ББМ, что обусловлено чрезмерной активизацией оккупационных войск на ряде направлений, попыткой максимально форсировать события, что и вынуждает применять тактику механизированных штурмов.

До конца года интенсивность наступления РОВ не снизится, а это значит, что этот показатель потерь в категории боевых бронированных машин будет достаточно высоким как минимум до инаугурации Дональда Трампа.

Потери ствольной артиллерии

В ноябре потери ствольной артиллерии у РОВ не показали рекорда и впервые за полгода опустились ниже отметки в тысячу стволов – 884 единиц.

Стоит отметить, что это также связано с растущим кризисом у РОВ в вопросе компенсации потерь артсистем и обеспечения войск штатным количеством артиллерии. Ведь не просто так КНДР стала передавать России 170-мм САУ M1989 Koksan и 240-мм РСЗО М1985/М1991.

Потери РСЗО

В течение ноября российские оккупационные войска потеряли 9 реактивных систем залпового огня…

Это рекордно низкий показатель за все время полномасштабного вторжения. И связано это не с тем, что мы стали хуже уничтожать эти установки, – нет. Причина в том, что РСЗО у российских оккупантов становятся все более редким видом артиллерии – их все чаще заменяют не штатными системами, а кустарными "гомункулусами".

Пожалуй, после череды рекордов мы с вами со временем все чаще будем видеть обратные цифры.

Потери ПВО

В ноябре противовоздушная оборона российских оккупантов лишилась 25 комплексов.

Это среднестатистический показатель, мало чем выделяющийся из обычной рутины нейтрализации систем ПВО противника – если не учитывать того, что в ноябре были уничтожены такие "жирные" цели, как РЛС 48Я6-К1 "Подлет" для ЗРК С-300 и С-400.

Потери автотранспорта

Традиционный рекорд потерь автомобильного транспорта – 2 469. Традиционность заключается в том, что дефицит у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей приводит к использованию неспециализированного гражданского автотранспорта. Причем применяется он не просто по линии боестолкновения, а в ходе штурмов и механизированных накатов.

Потери спецтехники

В ноябре показатель уничтоженной спецтехники оказался одним из самых низких – 40 единиц. И это после того, как несколько месяцев подряд эта категория демонстрировала рекорды.

Не спешу пока в этом вопросе с выводами, но похоже, что спецтехнику постигла судьба РСЗО.

Выводы

Командование российский оккупационных войск пытается реализовать до конца года ряд задач, связанных как с захватом территорий Украины, так и с подготовкой условий для дальнейших наступательных действий. С учетом ухудшения обеспечения войск, а также форсирования событий потери РОВ одинаково высоки как в пехотной компоненте, так и механизированной.

Очевидно, что настолько высокие показатели потерь будут держаться как минимум до инаугурации Дональда Трампа. "Как минимум" – означает и то, что после инаугурации Путин попытается демонстрировать Трампу силу посредством интенсивных боевых действий, имитацией безграничности возможностей и бесконечности ресурсов. Но это не так, и по ряду категорий потерь РОВ за ноябрь это уже видно. В перспективе это сулит российским войскам снижение темпа и масштабов наступательных операций – хотят они того или нет.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.