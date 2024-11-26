Войска РФ не отказались от планов захватить Белогоровку, но штурмов не проводят: в ВСУ назвали причину

Войска России не отказались от планов захватить Белогоровку (Луганская область) на Северском направлении фронта, поскольку этот населенный пункт имеет значительную стратегическую важность. Его оккупация откроет врагу возможности для захвата Северска. Однако сейчас все планы россиян проваливаются, ведь они ограничены в проведении тактических штурмов.

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Российской армии сейчас очень мешают погодные условия и плохая ориентация на местности. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ Максим Антонов. Он напомнил, что неудачное наступление врага в районе Белогоровки в начале ноября вызвало волну возмущения в РФ.

Кроме того, этот провалившийся штурм мог стать причиной снятия командующего российской группировкой "Юг".

По словам Антонова, захватчики уверены, что если оккупируют Белогоровку, то проведут инженерное оборудование позиций, а затем смогут накопить резервы и выдвинуться на Северск с целью его окружения.

Село Белогоровка – последний населенный пункт Луганской области на Северском направлении, который не контролирует армия РФ.

Не смотря на планы россиян, сейчас на этом участке фронте количество штурмов они уменьшили.

В первую очередь это связано с погодой, которая позволяет проводить тактические действия только в ограниченном количестве.

"Во-вторых, личный состав противника достаточно плохо ориентируется на местности. Это показала практика боевых действия. Военнослужащие РФ, которых мы брали в плен, не ориентировались на местности", – акцентировал он.

Также, по словам Антонова, перехваты разговоров оккупантов показали, что они массово отказывались идти на штурмы Белогоровки, но делали это под страхом смерти.

"Это происходит, когда уже начинаются штурмовые действия. Например, идет первая штурмовая группа, потом вторая, третья. И каждая терпит неудачу. У остальных, которые сидят и видят эти неудачи, появляются мысли, что возможно командование их отправляет на смерть. Это было неоднократно видно по перехватам – командиры им прямо в эфире угрожали убийством из-за отказа выполнять определенные задачи", – рассказал военнослужащий.

В последнее время также уменьшилось количество разведывательных БПЛА типа "Орлан". Это связано, как с работой украинских расчетов зенитных FPV-дронов, так и с плохой погодой.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября войска РФ попытались штурмовать украинские позиции около Белогоровки без должной огневой поддержки и в ходе боя понесли значительные потери личного состава и техники.