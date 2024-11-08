Понесли большие потери: неудачное наступление войск Путина в районе Белогоровки вызвало волну возмущения в РФ. Карта

Российские войска 2 ноября попытались штурмовать украинские позиции вблизи Белогоровки на Луганщине. В атаку оккупанты пошли без должной огневой поддержки, в ходе боя они понесли значительные потери в личном составе и технике.

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Пока полевые командиры рассказывали о якобы достигнутых в результате боях "успехах", российские "военкоры" возмущались ложью командования и провалами российских подразделений. Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщали российские пропагандисты, командир 123-й мотострелковой бригады из бывшего 2 армейского корпуса "ЛНР" приказал 1-му, 2-му и 3-му мотострелковым батальонам и 4-му танковому батальону бригады провести 2 ноября одновременное фронтовое наступление на украинские позиции под Белогоровкой. При этом должной огневой поддержки оккупантам не было предоставлено.

По словам российских "военкоров", штурм оказался неудачным и привел к значительным потерям личного состава, танков и боевых машин пехоты.

Этот штурм вызвал очередную волну критики со стороны российских "военкоров" не только относительно "гениальных" решений командиров на местах, но и того, что они передают высшему руководству искривленные в выгодную для РФ сторону отчеты, умышленно преувеличивают продвижение российских войск и рисуют несоответствующие реальности карты.

По словам пропагандистов, полевые командиры путинской армии лгут высшему командованию для того, чтобы получить повышение, принося в жертву ради этого жизни российских оккупантов и военную технику.

Так, после подобных "отчетов" в конце октября минобороны РФ заявило о якобы захвате российскими войсками Серебрянки, что к западу от Белогоровки, что в своих критических сообщениях российские "военкоры" вспомнили.

"Белогоровка является особенно болезненным местом для российского ультранационалистического сообщества, потому что российские войска принимали участие в штурмах, чтобы захватить населенный пункт, по меньшей мере, с мая 2022 года. Российское военное командование начало катастрофическую для войск РФ переправу через реку, чтобы взять Белогоровку, в мае 2022 года. Форсирование не удалось, в результате Россия потеряла значительное количество бронетехники", – отметили в ISW.

Напомним, в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Владимира Путина по поводу Трампа. Из сказанного диктатором они заключили, что Путин хочет перезагрузки отношений с США.