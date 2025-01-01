Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена в 2024 году. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года из российского плена удалось вернуть 1358 наших граждан. 59-й обмен, в рамках которого на родной земле оказались 189 наших людей, прошел 30 декабря.

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Об этом Зеленский сказал в новогоднем обращении к украинцам. "Мы были окрылены счастьем, потому что на родную землю из плена вернулось 189 украинцев. Потому что они встретят Новый год дома. Потому что мы возвращаем своих", – отметил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения из неволи удалось вернуть уже 3956 украинцев.

Зеленский сказал, что он назвал не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждая из них – это очень важный наш человек. С возвращением каждого из них мы возвращаем в Украину жизнь.

"И как всякий раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, растроганная мать, или это ребенок, который дождался отца, или президент Украины, мы плачем все, потому что все мы – люди и сохранили в себе свет", – добавил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря в рамках нового обмена пленными 189 украинцев вернулись домой. Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, разных направлений фронта.

Среди вернувшихся домой – солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в частности, "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе.

На родную землю вернулись 43 бойца Национальной гвардии Украины. В НГУ показали, как их встречали побратимы и родные.

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