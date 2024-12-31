Со слезами и объятиями: в Нацгвардии показали эмоциональные кадры возвращения украинцев из российского плена. Видео

Накануне, 30 декабря, состоялся 59-й обмен военнопленными между Украиной и Россией с начала войны. Домой удалось вернуть 187 украинских воинов и двух находившихся в плену гражданских.

Видео дня

Среди освобожденных – 43 бойца Национальной гвардии Украины. Как их встречали побратимы и родные, показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Эмоциональные кадры по вчерашнему обмену! 43 нацгвардейца встретят Новый год на родной земле", – отметил он.

На опубликованном видео – трогательные моменты встречи защитников, часть из которых находились в плену почти три года, с родными и побратимами. Тех, кто наконец-то вернулся домой, на родной земле встречали объятиями и слезами радости. Кто-то впервые за долгое время обнял маму, кто-то – жену, кто-то – ребенка. Те, к кому самые дорогие приехать не смогли, впервые за долгое время услышали их голоса по телефону.

В частности, домой в этот день вернулись 11 бойцов "Азова".

Также были освобождены 87 военнослужащих ВСУ, из них 17 – из теробороны, 33 пограничника, 24 бойца ВМС.

Напомним, об обмене, в результате которого домой из российского плена вернулось 189 украинцев, стало известно накануне. Это двое гражданских из Мариуполя, а также военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, бойцы, попавшие в плен на разных направлениях фронта, в том числе и на Курщине.

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