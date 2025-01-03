'Это наши воины и гражданские': Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из плена в прошлом году. Видео

В 2024 году домой из российского плена удалось вернуть 1358 украинцев. В общей сложности произошло 11 обменов, и в 2025 году Украина должна сделать все, чтобы вернуть еще больше своих граждан.

Видео дня

Об этом 3 января заявил президент Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он опубликовал эмоциональные кадры возвращения украинских и гражданских защитников.

"За 2024 год нам удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей. Это наши воины и гражданские. У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость – быть дома. Каждый и каждая, ради кого работала большая команда Украины", – написал президент.

Зеленский добавил: необходимо сделать все, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше.

Он также выразил благодарность партнерам, оказывающим поддержку Украине.

"Дома. Слово, которое в течение года сделало счастливыми еще 1358 украинских семей. ... Все, кто после месяцев и лет разлуки смогли наконец обнять своих родителей, мужей, жен, своих детей", – рассказал президент в опубликованном видео.

Зеленский добавил: это мгновения, "ради которых работает большая команда Украины".

"И это значительно больше, чем 11 хороших новостей. Это мгновение радости наших ребят-военных, их родных, собратьев и всех украинцев после ожидания, неизвестности, волнения. Мы делаем все, чтобы таких хороших новостей в этом году было еще больше. Чтобы вернуть всех наших людей: всех взрослых, всех деток. Чтобы каждый и каждый, кто ждет, дождался и смог наршете сказать: "Дома", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря состоялся очередной обмен пленными из РФ. В результате освобождены 189 украинских воинов. Среди них – защитники "Азовстали" и Мариуполя, Чернобыльской АЭС и острова Змеиного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!