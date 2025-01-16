'Невероятные эмоции первых минут на родной земле': в ГПСУ показали трогательные кадры обмена пленных. Видео

15 января 2025 г. состоялся очередной обмен пленными, в результате которого из российского плена вернулись 25 украинцев. Среди них – герои обороны Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожскую и Херсонщину.

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В списке уволенных также есть солдат бригады Государственной пограничной службы "Стальная граница". В ГПСУ показали невероятные эмоции первых минут украинских защитников на родной земле.

"15 января 2024 года из российского плена вернули еще 25 украинцев, в том числе одного солдата бригады Госпогранслужбы "Стальная граница". Защитники Мариуполя и "Азовстали", Харьковщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины снова на родной земле. Поздравляем наших ребят с возвращением домой!" – говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба также поделилась трогательным видео первых минут после обмена.

На кадрах – объятия, слезы счастья и слова, которые невозможно произнести без волнения. В ролике видно, как освобожденные защитники сходят с автобуса. Их встречают с теплом, уважением и объятиями.

Следует отметить, что это был первый обмен пленными между Украиной и РФ в 2025 году.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что самому младшему освобожденному 24 года, самому старшему – 60. Эти украинцы провели долгое время без должной медицинской помощи и с негуманным отношением в неволе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что из российского плена вернулись тяжело раненые и тяжелобольные военнослужащие. Омбудсмен уточнил, что среди возвращенных был один гражданский, которого оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января Зеленский сообщил, что украинским военным в зоне операции в Курской области РФ удалось взять в плен двух военных из КНДР. Раненые солдаты были доставлены в Киев, чтобы они дали показания следователям СБУ.

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