'Россия – самая большая угроза для церкви': Зеленский рассказал, сколько священников и пасторов убили оккупанты. Видео

В Украине самая большая угроза христианским церквям и верующим любых конфессий – это российская оккупационная армия. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими захватчиками. Шестьсот сорок религиозных объектов были полностью уничтожены.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к стране по поводу Пасхи. Но украинцы отстроят все уничтоженное, пообещал глава государства.

"Для миллионов украинцев Пасха – один из самых больших праздников. И миллионы украинцев так же будут идти в свои церкви. Многие, к сожалению, в разрушенные или поврежденные церкви", – сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что убийства россиянами священников не просто "сопутствующие потери", и напомнил, как ракета ударила в алтарь православного собора в Одессе.

"В деоккупированных регионах уже восстановлены десятки сакральных построек. Так же, как мы освобождаем из российского плена священников и пасторов, так же, как мы делаем все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них, мы возвращаем возможность верить – верить, что зло и руины не победят", – подчеркнул президент.

А то, что делает людей людьми, то, что сохраняет их связь с Богом, должно победить, заметил украинский лидер. И уже традиционно поблагодарил "всех, кто помогает", кто не оставляет людей в жертву злу".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские захватчики ударили по Сумам баллистическими ракетами, убив 35 человек и ранив еще более сотни.

Момент атаки врага попал на видео, снимаемое во время праздничной службы в одной из церквей города.

В Кремле тогда выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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