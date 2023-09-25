ВСУ успешно отбивают попытки России вернуть недавно деоккупированные территории – британская разведка

За последнюю неделю войска России предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах Силы обороны Украины отбили атаки противника и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 25 сентября. В частности, в ведомстве отметили, что в российском военном сообществе звучат комментарии, свидетельствующие о крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно в районе Бахмута.

В РФ жалуются на "непродуманные" наступления, отсутствие артиллерийской поддержки и тяжелые потери.

"За последние девять месяцев российские войска в Украине доказали свою способность проводить решительные оборонительные операции. Однако они продолжают демонстрировать лишь минимальные возможности в наступлении. Командирам приходится с трудом организовывать сложные совместные действия, концентрировать достаточные артиллерийские боеприпасы и поддерживать высокий моральный дух и наступательный дух", – завили в британской разведке.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за сутки в Украине произошло по меньшей мере 32 боестолкновения. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

– В ВСУ рассказали, что Силы обороны успешно уничтожают врага в районе Бахмута, уменьшая его оборонительные возможности. Под огнем украинских войск сейчас находится логистический маршрут врага Бахмут – Горловка.

– В институте ISW заявили, что Путин мог отдать приказ Шойгу остановить контрнаступление Украины до начала октября, однако армия РФ не достигает поставленных задач и несет еще больше потерь в живой силе.

– В ISW также отметили, ВСУ сломали планы противника, организовав наступление на двух флангах. Войскам России пришлось передислоцировать новые резервы для обороны.

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