ВСУ продвигаются под Бахмутом, взят под прицел один из логистических путей оккупантов, – Евлаш

Силы обороны Украины уничтожают российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области, уменьшая оборонительные возможности противника. Под огнем защитников страны сейчас находится трасса Бахмут – Горловка – логистический маршрут захватчиков.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВС Украины Илья Евлаш. В воскресенье, 24 сентября, он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Один из путей (мы уже можем до него добивать), это трасса Бахмут – Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения. Это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", – сказал военный.

У ВС РФ остается еще несколько дорог, используемых для обеспечения Бахмутской группировки оккупантов.

Евлаш отметил, что задача Сил обороны – перерезать эти пути, "чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери".

"Враг и дальше пытается отбить свое утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки. Однако нашим защитникам удается отражать эти атаки, закрепляться и продолжать наступательные действия на южном фланге. В частности, имеем успехи на Бахмутском и Клещиевском направлениях", – заявил представитель Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Интенсивные бои продолжаются. За минувшие сутки (23 сентября) в районе Бахмута украинские воины ликвидировали 159 российских оккупантов, уничтожили два склада с боеприпасами и несколько единиц вражеской техники.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ заявил, что на Мелитопольском и Бахмутском направлениях продолжается наступательная операция Сил обороны Украины.

– Детальнее о ситуации на передовой можно почитать в официальной сводке ГШ ВСУ, опубликованной утром 24 сентября, по ссылке.

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