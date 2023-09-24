Силы обороны Украины наступают на двух направлениях, враг несет потери и отступает – Генштаб

Украинские защитники продолжают ведение обороны на востоке и на юге страны. На Мелитопольском и Бахмутском направлении продолжается наступательная операция – Силы обороны Украины уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь российские террористы продолжают игнорировать международное гуманитарное право и обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 сентября.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 14 из 15 БПЛА. На разных участках фронта произошло более 20 боевых столкновений.

Войска РФ нанесли 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Под авиационным обстрелом были Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Невское, Белогоровка Луганской области; Серебрянка, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области, а также Берислав, Казацкое, Николаевка, Ольговка, Львово, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.

Напомним, украинские защитники продолжают наступательные действия в районе села Работино Запорожской области. В отдельные дни Вооруженные силы Украины продвигаются на 300-400 метров.

Ранее сообщалось, что кассетные артиллерийские боеприпасы, которые Вооруженным силам Украины поставили США, уже в течение нескольких месяцев успешно применяются на многих участках фронта. Данное вооружение помогает украинским защитникам "выкуривать" российских захватчиков из укрепленных оборонительных позиций.

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