Стали 'ключом' для прорыва российских позиций: СМИ раскрыли детали успешного применения кассетных боеприпасов на Запорожье

Кассетные артиллерийские боеприпасы, которые Вооруженным силам Украины поставили США, уже в течение нескольких месяцев успешно применяются на многих участках фронта. Данное вооружение помогает украинским защитникам "выкуривать" российских захватчиков из укрепленных оборонительных позиций.

Военное командование страны-агрессора РФ обеспокоились из-за применения ВСУ кассетных снарядов, ведь потери российской армии в живой силе еще больше увеличились. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Украинские войска успешно применяют кассетные боеприпасы на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. К тому же американские "кассеты" не сравнимы по тактико-техническим характеристикам с подобным оружием советского образца, которое используют российские оккупанты.

Особенность американских кассетных боеприпасов заключается в высоком коэффициенте разрыва субснарядов. В кассетных боеприпасах из США доля неразорванных суббоеприпасов составляет до 2%, в то время как в советских кассетных снарядах неразорванными остаются до 40% суббоеприпасов.

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Из-за этого советские кассетные снаряды часто образуют хаотичное минное поле в месте поражения. Поэтому этот фактор не позволяют стороне, которая применяет такие снаряды активно продвигаться вперед.

Однако американские кассетные боеприпасы стали своеобразным "ключом" к продвижению ВСУ через укрепленные позиции оккупантов на Запорожском направлении. На этом участке фронта защитники столкнулись с проблемой чрезмерной "вкопанности" позиций российских захватчиков. Поэтому кассетные боеприпасы помогли ВСУ "выкурить" оккупантов из укрепленных оборонительных позиций.

Напомним, США 21 сентября объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи. Украинские военнослужащие получат от американских партнеров очередную партию кассетных артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена рассматривают разные варианты усиления военной помощи Украине. В частности, в Белом доме обговаривают возможность передать Силам обороны нашей страны кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

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