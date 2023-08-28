США ищут, как усилить военную помощь Украине: могут передать кассетные боеприпасы для РСЗО – WP

В администрации американского президента Джо Байдена рассматривают разные варианты усиления военной помощи Украине. В частности, в Белом доме обговаривают возможность передать Силам обороны нашей страны кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Видео дня

Об этом говориться в материале журналиста Дэвида Игнатиуса для издания The Washington Post. В Вашингтоне допускают, что полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией против Украины, может продолжится и в 2024 году.

Поэтому, как утверждается, главная задача для администрации Байдена – непрерывная помощь Украине для продвижения вперед.

"Вместо того, чтобы искать скорый дипломатический выход, большинство высокопоставленных чиновников США, кажется, как никогда убеждены в необходимости поддерживать Киев. По их мнению, Соединенные Штаты не могут покинуть своего союзника", – пишет автор.

Представители администрации Байдена в дальнейшем рассматривают несколько важных новых усилений поддержки Украины.

В частности, как говорится в статье, речь идет о передачи кассетных боеприпасов для РСЗО, которые смогут поражать глубже, чем артиллерийские версии этих снарядов.

"Соединенные Штаты также упорно трудятся над планированием украинской "силы будущего", которая могла бы сдержать дальнейшую российскую агрессию. F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого, но официальные лица США сотрудничают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучения", – сказано в материале.

Что касается дальнобойных ракет ATACMS, то Пентагон все еще продолжает сопротивляться, главным образом потому, что официальные лица опасаются, что у США нет достаточно этого вооружения, чтобы поставлять Украине, не подрывая собственную готовность к любому будущему конфликту с Китаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны США подтвердили, что в ближайшее время страна присоединится к программе по обучению пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. Речь идет про обучение "несколькых" летчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!