Кассетные боеприпасы, Javelin, ракеты для HIMARS: Байден на встрече с Зеленским объявит о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украины на сумму 325 миллионов долларов. Украинские военнослужащие получат от американские партнеров артиллерийские боеприпасы и снаряды к РСЗО HIMARS.

Как сообщает CNN, новый пакет помощи американский президент представит на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Она состоится в четверг, 21 сентября (по местному времени).

"Новый пакет содержит значительный потенциал противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ. Это поможет Украине укрепить свою оборону перед зимой, вероятно, наполненной новыми атаками России на критически важную инфраструктуру Украины", – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом США не будут поставлять Украине армейские тактические ракетные системы (ATACMS).

"Президент постоянно говорит как со своими военными, так и со своими коллегами в Европе, а также с самими украинцами о том, что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а затем о том, что могут предоставить Соединенные Штаты. Взвесив все это на сегодняшний день, он решил, что не будет предоставлять ATACMS, но он также не будет снимать ее со счетов в будущем", – сказал Салливан.

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Стоит отметить, что пакет военной помощи включает 155-мм кассетные боеприпасы.

Это вторая партия кассетных артиллерийских боеприпасов, которые Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины. Первую партию 155-миллиметровых кассетных артиллерийских снарядов M864 украинские войска получили в июле 2023 года. Неуправляемые артиллерийские снаряды стреляют из стандартных 155-мм пушек НАТО, имеют максимальную дальность 29 километров и несут до 72 улучшенных боеприпасов двойного назначения.

Кроме того, ВСУ получили в новом пакете военной помощи дополнительные системы противовоздушной обороны малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

Также в пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты управляемой реактивной системы залпового огня GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. США также передают Украины дополнительные противотанковые ракеты Javelin.

Напомним, 15 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что готовится новый пакет военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский положительно оценивает нынешнее контрнаступление Сил обороны, которое у многих вызвало беспокойство, якобы оно "не достигает ожидаемых результатов". Он убежден, что Украина находится на финишной прямой и выразил надежду, что для успеха в этом США все же предоставят ВСУ ожидаемые ракеты большой дальности ATACMS.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ ранее писали, что даже визит Зеленского в США не станет залогом успеха в получении Украиной ATACMS. Там подчеркнули, что в Белом доме все еще продолжаются дебаты по поводу такой военной помощи Киеву.

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